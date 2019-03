Al ProWein di Dusseldorf 27 cantine umbre

Dal 17 al 19 marzo a Dusseldorf si terrà ProWine, a cui parteciperanno anche 27 cantine della cooperativa Umbria Top Wines.

L’Italia si riconferma il paese più rappresentato al ProWein di Dusseldorf, in Germania, la più grande fiera del mondo dedicata a vini e liquori, a cui partecipano solamente visitatori specializzati. ProWein giunge quest’anno alla sua 25° edizione, e ancora una volta il nostro paese sarà quello che presenterà più prodotti. Dal 17 al 19 marzo, tra gli oltre 6.600 espositori, in rappresentanza di quasi 300 territori di più di 60 paesi, l’Umbria vanta 27 cantine regionali facenti parte della cooperativa Umbria Top Wines. L’evento prevede mostre speciali, seminari e master class pensati per gli esperti del settore: un’occasione per discutere e confrontarsi sugli sviluppi del mercato e delle abitudini di consumo.

Per la carovana dell’Umbria del vino, quella di Dusseldorf è solo una delle tappe di un tour europeo. Dopo la trasferta in Polonia al Bellavita di Varsavia, le 27 cantine di Umbria Top Wines continueranno il loro tour europeo e il percorso unitario, in attesa del Vinitaly di Verona che si terrà dal 7 al 10 aprile. L’obiettivo è esportare non solo un prodotto, ma anche un’idea di “Umbria Wine Experience”, con il sostegno della Regione Umbria.