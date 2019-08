AK47 con baionetta sotterrato,un arresto

I Carabinieri hanno arrestate il pregiudicato C. L., 45enne di Putignano (Bari), per detenzione illegale di armi clandestine e da guerra, con munizioni, e ricettazione in concorso con ignoti. Dopo una tentata rapina lunedì a un portavalori dei vigilantes Ivri, a Putignano, sono stati intensificati controlli e perquisizione, così ieri mattina, il cane dell’unità antiesplosiva dei Carabinieri di Modugno ha indirizzare i militari verso un terreno di pertinenza di un’abitazione in uso al pregiudicato, dove sono state trovate, sotterrate in una busta nera, armi da guerra e clandestine, perfettamente funzionanti e dotate delle relative munizioni. Sono stati così sequestrati un fucile d’assalto AK-47 Kalashnikov di fabbricazione cinese, completo di baionetta, caricatore e 26 cartucce calibro 7.62; una doppietta a canne mozze con due cartucce e una pistola semiautomatica modificata cal. 7.65, con caricatore e 4 proiettili. Si attende l’esito degli accertamenti balistici affidati al Ris di Roma, per individuarne l’uso precedente, eventualmente anche nella tentata rapina di lunedì a Putignano, quando uno dei tre malviventi esplose in aria tre colpi di Kalashnikov.

Il 45enne arrestato è stato portato in carcere a Bari, a disposizione dell’autorità giudiziaria