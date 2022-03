AIUTI PER I PROFUGHI DI UCRAINA

Buonasera a tutti vi scrivo perché stiamo raccogliendo ( entro sabato ) con l’amica Daniela Wax , la protezione civile e altri volontari indumenti e medicine da fare arrivare subito in Ucraina . Il centro di raccolta lo abbiamo collocato presso il monastero di viale Byron civico 15 – o , corso carbonara civico 20DR . se potete far girare la notizia anche ai condomini e ai vicini .. portare la merce direttamente al monastero o contattami per la raccolta presso da voi . Grazie di cuore ,Claudia Bortolotti .

Per contatto urgente : 3487329699

Monastero di viale Byron civico 15

o , corso carbonara civico 20DR .