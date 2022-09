Airbnb, tutto bene fino a quando l’ospite non danneggia la casa e il colosso respinge i risarcimenti

La piattaforma più famosa e gettonata al mondo garantisce un servizio di prenotazione per ogni tipo di residenza privata, e dove il viaggiatore ha la certezza che al suo arrivo la casa esista senza scivolare nelle molte truffe che si nascondono dietro gli affitti attraverso il web.

Tuttavia in caso di danni l’assitenza Airbnb parebbe vacillare, ribalzando da un compartimento all’altro, da un fuzionario all’altro ubicato in chissà quale parte del globo e privo della conoscenza della lingua italiana, una modalità operativa che non garantisce affatto il risarcimento in caso di danni commessi da parte dell’ospite.

E’ quanto accade in caso di danneggiamenti ai danni di un privato che, mettendo a disposizione la propria residenza, si ritrova danni più o meno gravi dettati da incuranza nell’uso delle cose altrui, o per l’utilizzo improprio della residenza o per altri motivi che generano danni economici alla proprietà privata.

In tal caso la formula della polizza assicuratrice messa a disposizione dal colosso Airbnb parebbe non esistere lasciando il proprietario nell’incertezza e la sucessiva consapevolezza che non verrà forse o mai risarcito.

La piattaforma per eccellenza nella gestione degli immobile in affitto da parte di privati, che pecca tuttavia nel risarcimento di danni causati da ospiti che arrecano danni ad un immobile, lasciano il propritario come si dice con il cerino in mano.