Rainbow MagicLand si appresta ad aprire anticipatamente il 6 aprile per la stagione 2019, con ampi rinnovamenti su più fronti, non solo potenziando l’offerta del Parco, con aree interamente ridisegnate, nuove attrazioni, nuove aree giochi e spettacoli, ma anche con un sostanziale rinnovo dei servizi e delle infrastrutture a disposizione degli ospiti. Per scoprire tutte le novità che la nuova gestione porterà con se già dal 2019 ecco un piccolo assaggio…