agliari momenti di paura per incendio in appartamento

Paura ieri sera in una palazzina in piazza Pitagora al quartiere Cep a Cagliari a causa di un incendio

Il fuoco, causato da un corto circuito, è divampato in un appartamento all’undicesimo piano. Le fiamme non si sono propagate anche grazie al tempestivo intervento dei due coniugi che si trovavano in casa e che hanno domato in parte il rogo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’appartamento e individuare le cause. Nessuna persona è rimasta ferita.