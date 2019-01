Aggredito un immigrato con la candeggina: non è la prima volta

Un immigrato è stato aggredito da due uomini che gli hanno lanciato della candeggina in volto.

Un venditore abusivo di origine senegalese è stato aggredito da due uomini che gli hanno lanciato un liquido non meglio identificato in volto.

Secondo le analisi effettuate al pronto soccorso, si tratterebbe di candeggina. Il fatto è avvenuto nel centro storico di Pisa nella notte tra sabato e domenica.

Il venditore ambulante, in seguito all’aggressione, è stato accompagnato al pronto soccorso, dove gli è stata certificata una prognosi di 10 giorni.

In base alle indagini dei carabinieri non sarebbe il primo caso di aggressioni a danni di immigrati con questo modus operandi. Si tratterebbe almeno del terzo episodio documentato. Tuttavia, le i carabinieri ritengono che ce ne possano essere molti altri senza denuncia formale, magari per paura di essere sprovvisti del permesso di soggiorno ed essere rimpatriati.

Adesso le forse dell’ordine stanno continuando ad indagare per capire chi possano essere i due aggressori. Si sta setacciando Facebook, dove molti utenti hanno pubblicato messaggi di odio nei confronti dei venditori abusivi che pullulano nel centro della città toscana.