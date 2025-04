Aggredito in casa e gravemente ferito, si indaga sul telefonino

Gli agenti di polizia stanno esaminando attentamente la brutale aggressione che ha coinvolto un trentenne, attualmente agli arresti domiciliari, vittima di un assalto avvenuto martedì sera. Durante questo episodio, l’aggressore ha inflitto gravi ferite morsi all’orecchio, portando al distacco parziale di mezzo orecchio della vittima.

Le indagini si concentrano sul principale sospettato, Gianfranco Mastracci, quarantenne ricercato per questo fatto violento. In parallelo, la polizia ha sequestrato lo smartphone di Alex Tornese, un 23enne di Latina, accusato di aver assistito e contribuito attivamente all’aggressione. Si trova ora in custodia con l’accusa di concorso in lesioni aggravate, violazione di domicilio e, particolarmente, per aver partecipato al deturpamento del volto di Luca De Bellis, vittima della ferocia di Mastracci.

Oltre agli abiti della vittima e dell’arrestato, che saranno analizzati per rintracciare tracce di sangue e materiali biologici, gli investigatori si aspettano di ricavare informazioni cruciali dal telefono cellulare di Tornese. Un’analisi forense dei dati potrebbe rivelare comunicazioni importanti, inclusi contatti con Mastracci che potrebbero chiarire la natura del loro legame e il possibile movente dietro l’aggressione.

La polizia mira a scoprire perché l’aggressore abbia agito con tale brutalità nel secondo piano del civico 33 di via San Carlo da Sezze. Mastracci, peraltro, si era nascosto e ha suonato il campanello per ingannare la vittima, lanciandosi dentro non appena De Bellis ha aperto la porta. Nonostante la vittima abbia insinuato che il quarantenne avesse proposto un accordo di cui non voleva parlare, il motivo esatto della violenza rimane avvolto nel mistero.