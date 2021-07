Aggredisce e ferisce la compagna, arrestato 38enne nel Ferrarese

Ha colpito la compagna al corpo e sul capo, causandole ferite giudicate guaribili in 35 giorni e poi si è allontanato a piedi da casa prima di essere fermato dai Carabinieri. Protagonista della vicenda, andata in scena ieri sera a Ostellato, nel Ferrarese, un 38enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato dagli uomini dell’Arma e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A far intervenire i Carabinieri una richiesta di soccorso da parte di una cittadina, che ha segnalato un’aggressione ai danni di una donna, residente nei pressi della sua abitazione, della quale poteva udire le urla e richieste d’aiuto, Al loro arrivo sul posto gli agenti hanno trovato una 45 enne del luogo, sanguinante e con evidenti lesioni sul viso e sul corpo, per cui veniva richiesto l’intervento del personale del 118 che la ha condotta all’ospedale di Cona per le cure del caso.

Poco distante dall’abitazione della donna i Carabinieri hanno fermato il compagno, che si stava allontanando a piedi.

