Agevolazioni Tari 2019 da definire in base a recupero tasse pregresse

Il consiglio comunale di martedì 5 novembre 2019 è iniziato alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.

Fra gli altri interventi Guido Grillo (Fi), richiamando l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale circa la ‘determinazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019’, ha ricordato che l’Amministrazione ne intendeva attenuare l’impatto sulle famiglie genovesi, con un’attenzione particolare a quelle residenti nella zona del crollo del ponte Morandi, prevedendo l’erogazione di contributi in corso d’anno. «Cosa è stato fatto in tal senso?», la richiesta del consigliere.

La replica dell’assessore Pietro Piciocchi: «Al momento non ho ancora i dati definitivi in quanto siamo ancora in corso d’anno. Potrò essere più preciso sul numero dei contribuenti genovesi che potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie solo al termine del recupero, da parte degli uffici, delle somme non versate dai cittadini negli ultimi quattro anni. I parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi sono state esentate dal pagamento di un pacchetto di tributi comunali comprendente anche la Tari. Conto di portare in giunta la delibera per estendere tale esenzione anche al prossimo anno», ha concluso l’assessore.