Agenzia delle Entrate: sindacati davanti al Ministero dell’Economia

Mobilitazione dei sindacati davanti al Ministero dell’Economia per rivendicar e interventi su occupazione, salario e organizzazione.

I lavoratori delle Agenzia fiscali si sono radunati davanti al Ministero dell’Economia per rivendicare interventi su occupazione, salario e organizzazione. L’iniziativa è stata promossa da Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal Unsa e Flp.



I sindacati che chiedono la copertura delle forti carenze di personale; una sollecitazione sul salario accessorio 2018 e 2019; il superamento del tetto al salario di produttività; e gli investimenti economico-finanziari necessari ad implementare un moderno modello organizzativo.

In una nota i sindacati hanno fatto sapere che: “In questa situazione sarà impossibile contrastare l’evasione fiscale e garantire equità e servizi adeguati ai cittadini e alle imprese. Questa mattina, noi come UILPA Entrate ed unitariamente alle altre sigle sindacali, eravamo davanti al Ministero dell’Economia e Finanze, per una nuova dimostrazione di forza da parte dei Lavoratori del Fisco, che vedrà comunque proseguire l’attuale stato di agitazione. In assenza delle adeguate risposte il Sindacato unito proseguirà le vertenze con iniziative incisive di forte visibilità”.