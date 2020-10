Un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere minorile ‘Ferrante Apporti’ di Torino è risultato positivo al Covid. Altri tredici agenti, secondo quanto si apprende, sono in isolamento fiduciario in attesa dei risultati del tampone che hanno già eseguito e che dovrebbero arrivare in giornata.

Per motivi di sicurezza i corsi e le attività per i ragazzi ospiti della struttura sono stati sospesi.