Agcom contro il “pezzotto”: multe in arrivo per lo streaming illegale

Lotta contro lo streaming illegale: nuove sanzioni

Il commissario dell’Agcom, Massimiliano Capitanio, intensifica la battaglia contro lo streaming illegale di eventi sportivi, con particolare attenzione alle partite di calcio e non solo.

Multe in arrivo per gli utenti delle app “pirata”

Capitanio sottolinea l’importanza di contrastare non solo le associazioni criminali, ma anche quelle legali che si lucrano violando proprietà intellettuali. Presto saranno introdotte multe per gli utenti delle cosiddette “app pirata”, facilmente scaricabili dagli store Android e Apple, nonché dai portali Amazon e dai siti reperibili tramite motori di ricerca.

Sanzioni da 150 a 5mila euro

Il commissario avverte che le sanzioni per lo streaming illegale varieranno da 150 a 5mila euro. Questa misura, seppur impopolare, è diventata necessaria per contrastare efficacemente l’illegalità. È importante far comprendere agli utenti ignari che comportamenti illegali non resteranno impuniti.

Un’azione comune a livello europeo

La lotta contro lo streaming illegale non è un fenomeno limitato all’Italia. Anche la Spagna si sta muovendo nella stessa direzione. Un fronte comune a livello europeo è essenziale per combattere efficacemente questa forma di pirateria online.