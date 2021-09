Afghanistan: in porto a Cagliari nave con altri 51 profughi

È approdata in porto a Cagliari la seconda nave con a bordo un altro gruppo di 51 profughi afghani che saranno ospitati nelle varie province della Sardegna. Si aggiungono ai 79 arrivati ieri.

Anche in questo caso si tratta di interi nuclei familiari, ci sono anche bambini in tenerissima età, il più piccolo è nato a marzo. Ad attenderli, nel campo di accoglienza allestito sulla banchina del molo Sabaudo, c’erano tra gli altri Protezione civile, Croce rossa italiana, Ats, Caritas. Dopo il pranzo offerto dalla Caritas, le visite mediche e i tamponi per la verifica del Covid, i profughi saranno trasferiti e ospitati in abitazioni che possano accogliere le famiglie al completo. Una trentina resteranno a Cagliari, 10 andranno a Sassari, gli altri tra Nuoro e Oristano.