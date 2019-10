Affluenza, alle 12 il 19,55% aveva votato: dato in crescita rispetto al 2015

Per lo spoglio delle schede bisognerà aspettare che le urne si chiudano definitivamente, oggi alle 23. Intanto però un primo dato testimonia l’importanza di questa tornata elettorale.

In corso le elezioni regionali in Umbria: si vota per scegliere il nuovo governatore. Intanto cresce nettamente, di oltre quattro punti, l’affluenza al voto rispetto alla precedente consultazione: alle 12 ha infatti votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015, come ha reso noto il ministero dell’Interno in base ai dati dei 92 comuni. La percentuale è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni. I seggi sono stati aperti alle 7 e si potrà votare fino alle 23: 703.595 gli elettori chiamati nei 1.005 seggi. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Nel capoluogo di regione, Perugia, gli elettori sono 128.556 (61.456 uomini e 67.100 donne); a Terni sono 87.733 (41.695 uomini e 46.038 donne).

“Coloro che sono candidati hanno più grande responsabilità, ma anche quanti sono chiamati a scegliere i propri governanti debbono votare con coscienza critica e senso civico: tutti coloro che hanno a cuore il futuro si rechino alle urne! Augurando all’elettorato di saper scegliere con libertà e saggezza, assicuriamo la nostra preghiera insieme a quella di san Francesco ed invochiamo la benedizione per tutti coloro che domenica risulteranno eletti dai cittadini”. Ha scritto ieri sera il custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, nella rivista on-line www.sanfrancesco.org, in vista delle regionali in Umbria. Un auspicio e una raccomandazione al 19,55% che oggi ha già votato, e a tutti gli altri che hanno tempo fino alle 23 per farlo.