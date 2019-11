Affitti in nero, blitz in via Daneo. Garassino: “I controlli proseguono in tutta la città”

GENOVA – Nuovo blitz contro gli affitti in nero organizzato da Comune di Genova. Questa volta la zona presa di mira non è nel centro storico ma a Quezzi. Gli uomini della polizia locale, del nucleo tributario e della agenzie delle entrate hanno effettuato un focus in una palazzina di via Daneo.

“Dai primi dati risulta che su 25 appartamemti 7 sono affittati in nero e in 18 ci sono contratti ma con dentro persone diverse da quelle dell’intestatario e anche di più rispetto a quelle che dovrebbero esserci – ha spiegato l’assessore alla Pubblica sicurezza Stefano Garassino -. Il proprietario del condomio inoltre risulta essere una persona unica. Ci sono anche alcuni stranieri e ora stiamo verificando se sono regolari o meno nel territorio italiano”.

Non solo il centro storico ma anche il resto della città. Dopo Quezzi il Comune prepara nuovi blitz, tra le zone maggiormente sotto osservazione c’è Sampierdarena dove Garassino annuncia che presto verrà effettuato un blitz, la via però è to secret. Una piaga quella degli affitti in nero che interessa infatti tutta la città o quasi, con il Comune che ha messo in piedi una squadra ad hoc che ha il compito di incrociare i dati e mettere in evidenza le situazioni più a rischio. Non solo affitti in nero ma dai controlli effettuati emergono anche situazione critiche sotto il profilio igienico-sanitario. Le operazioni di controllo dunque vanno avanti.