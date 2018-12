Aeroporto di Peratola, Salvini: “L’Italia ha bisogno di più aeroporti”

Parlando della nuova pista dell’aeroporto di Peratola, ergo Firenze, il vicepremier si è detto assolutamente a favore.

Alla vigilia della sua visita a Firenze che si terrà giovedì, il vicepremier Matteo Salvini ci ha tenuto ad esprimere la sua posizione sull’aeroporto di Peratola.

“L’Italia ha bisogno di più porti, più aeroporti, magari coordinati l’un l’altro, e io penso che l’aeroporto di Firenze non toglierebbe niente a nessuno. C’è una sensibilità diversa tra Lega e 5 Stelle su alcuni temi.”

Tra questi è compreso anche l’aeroporto fiorentino. “So che ci sono posizioni diverse: dal mio punto di vista, più si viaggia meglio è. Più opportunità di lavoro di business e di spostamento veloce in aereo, in macchina, in treno o in nave ci sono, e meglio è. Sicuramente va ridiscussa la piantina degli aeroporti in Italia, perché ne sono stati fatti in passato per motivi elettorali, ci sono alcuni microaeroporti che non hanno nessun senso. Firenze è Firenze, è strategica, è centrale. Io domani ci arrivo in treno, però ritengo che abbia bisogno di più, non di meno”.

La questione aeroporto di Firenze è uno dei temi fondamentali delle prossime elezioni comunali del capoluogo fiorentino. Per adesso però Salvini si tiene sul vago: “non fatemi mettere i nomi prima della squadra”.