Addio a Paco Fabrini, il figlio di er Monnezza

Paco Fabrini aveva 46 anni, è stato travolto da un’auto mentre era a bordo del suo scooter, a Ronciglione in provincia di Viterbo. Sul posto i soccorsi del 118, ma gli interventi sono stati vani, troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto con l’asfalto. Romano di nascita, da piccolo aveva recitato in una serie di film con Tomas Milian.

Era Rocky, il figlio dell’ispettore Giraldi, ma aveva iniziato già a cinque anni in Squadra antigangster (1979) nei panni del piccolo Jimmy. Poi è stato Bruno, il figlio di er Monnezza in Manolesta (1981) di Pasquale Festa Campanile.

Quindi è diventato Rocky lavorando in Delitto sull’autostrada (1982), Delitto in Formula Uno (1984) e Delitto al Blue Gay (1984), tutti diretti da Bruno Corbucci. Tra l’attore, Tomas Milian, scomparso nel marzo del 2017, e Fabrini il rapporto di amicizia era andato avanti per tutta la vita, Milian lo considerava come un secondo figlio.