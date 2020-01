Addio a Roberta Betti che salvò il Teatro Politeama

È morta la notte scorsa in ospedale Roberta Betti, l’imprenditrice che salvò il Teatro Politeama di Prato.

L’imprenditrice ha compiuto 89 anni ieri, ma era già ricoverata da qualche giorno a causa di gravi problemi respiratori.

Negli anni ’90 l’imprenditrice costituì la Politeama Pratese spa, public company grazie alla quale il teatro pratese potè riaprire i battenti nel 1999, dopo anni di chiusura.

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni: “È difficile trovare le parole giuste per una donna come Roberta. La città oggi perde una grande donna, innamorata di Prato, della cultura, del teatro e sempre piena di passione e idee. A lei dobbiamo la rinascita del Teatro Politeama Pratese, ma non soltanto. A Elvira e ai famigliari va il nostro cordoglio, che condividiamo fortemente. Roberta ci mancherà.

Roberta con la sua determinazione e la sua passione contagiosa è riuscita in un’impresa che a Prato pare impossibile: mettere d’accordo tutti, dai politici agli imprenditori, dai cittadini agli intellettuali con l’obiettivo di riaprire il Politeama pratese. E grazie alla sua determinazione sono stati restituiti alla città spazi meravigliosi: perché questo non sia mai dimenticato propongo che a Roberta Betti venga intitolato il Teatro”.