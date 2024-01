Addio a Gigi Riva: L’Icona del Calcio Italiano che Ha Segnato un’Epoca

Un Rombo di Tuono: Il Saluto a un Campione Immortale

Il 23 gennaio 2024 è una data che resterà indelebile nei cuori degli italiani: Gigi Riva, un’icona del calcio italiano, ci ha lasciati. Da Mattarella a Zoff, da Infantino a Boninsegna, tutti inchinati a questo gigante del calcio.

Il Presidente Mattarella: Un Addio al “Rombo di Tuono”

Sergio Mattarella, portavoce del sentimento nazionale, ha espresso il dolore autentico che tutti gli italiani condividono. L’addio improvviso di Riva ha colpito come un rombo di tuono, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo amava e ammirava.

Giorgia Meloni: Un Campione che Ha Segnato la Storia

La Premier Giorgia Meloni ha salutato Riva come un grande sportivo che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio e della Nazionale. “Che la terra ti sia lieve, campione,” ha dichiarato, accompagnando le sue parole con una foto del leggendario giocatore.

Dino Zoff: Tristezza Infinita per la Perdita di un Grande Amico

Dino Zoff, commosso, ha condiviso la tristezza infinita per la perdita di un grande amico. Dai tempi del servizio militare all’Euro ’68, il legame tra Zoff e Riva è stato indelebile. “Era davvero un amico, una persona squisita,” ha dichiarato Zoff.

Fabio Cannavaro: Il Mito dei Miti

Fabio Cannavaro, visibilmente commosso, ha ricordato Riva come il mito dei miti. Ha sottolineato come Riva abbia trasmesso valori fondamentali, diventando un punto di riferimento per molte generazioni.

Gianni Infantino: Un Campione Senza Tempo

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha descritto Gigi Riva come il miglior marcatore nella storia della Nazionale italiana maschile. “Adesso, trema anche il cielo. Buon viaggio, amatissimo Gigi Riva,” ha dichiarato, evidenziando l’impatto duraturo del campione.

Giancarlo De Sisti: Una Fortuna Giocare con un Dio Greco

Giancarlo De Sisti, visibilmente emozionato, ha ricordato Riva come un dio greco, una fortuna giocare al suo fianco. Ha sottolineato la difficoltà nel commentare la perdita di un mito come Gigi Riva.

Lutto Nazionale: Le Parole di Gravina e Malagò

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato che il calcio italiano è in lutto, perdendo un vero e proprio monumento nazionale. Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha definito Riva un uomo straordinario, un campione in campo e un fuoriclasse di eccezionale carisma.

Gigi Buffon: Un Gigante che Resta Guida e Punto di Riferimento

Gigi Buffon, portiere della Nazionale, ha salutato Riva come un gigante che ha influenzato non solo i campi da gioco ma anche le vite dei suoi compagni. “Ciao Rombo di Tuono! Continua a regalarmi i tuoi consigli anche da lassù,” ha concluso Buffon.

Il calcio italiano piange la perdita di Gigi Riva, un’icona immortale che resterà nei cuori di tutti gli appassionati. Un addio commosso a un campione che ha segnato un’epoca