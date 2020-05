Ad Ancona le passeggiate in spiaggia saranno ammesse dal 5 Maggio

La Sindaca Mancinelli “Gradualità, responsabilità, disciplina”

La prima cittadina, diversamente da quanto disposto dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, permetterà le passeggiate (“individuali e non in comitiva”) in spiaggia solo dal 18 maggio invece che dal 4 maggio; e sarà possibile, sempre evitando assembramenti e mantenendo la distanza di 1 mt, e non nel week end. Dal 4/5, quando riapriranno anche i cimiteri, si potrà uscire a passeggiare da soli nelle vie e nelle piazze e non solo per motivi di lavoro o stretta necessità. Dal 7 maggio riapriranno i parchi mentre dal 18 si potrà camminare (“non fare il bagno o prendere il sole”) nelle spiagge di Palombina, Passetto e Portonovo. Lidi ancora off-limit nel fine settimana quando potrebbero crearsi assembramenti.