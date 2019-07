Acquista una moto on line ma non arriva: la truffa corre su internet

Ancora denunce per truffe. In azione i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo che hanno deferito in stato di libertà un uomo di 40 anni, già noto per reati contro il patrimonio e una donna della stessa età incensurata, entrambi di Catanzaro.

Grazie alle verifiche dei militari si è potuto verificare che i due indagati calabresi avevano pubblicato, su un noto sito di vendite online, un annuncio per la vendita di un motociclo Yamaha Xmax 300, acquistato da un quarantenne di Pontecorvo e pagato su una carta “Postepay ” in uso agli indagati.

Ben 500 euro, per un motociclo mai consegnato: i due sono stati denunciati. Storia simile per l’acquisto di una “playstation 4” visionata su un sito da un giovane cassinate di 28 anni, pagata con lo stesso sistema ma mai consegnata. Nei guai, in questo caso, due donne della provincia di Napoli.