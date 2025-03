Acqua Fiuggi: La Nuova Frontiera del Benessere tra Cosmetica

Acqua Fiuggi: Il Benessere a 360 Gradi tra Cosmetica, Nutrizione e Salute

Acqua Fiuggi, storica acqua minerale italiana, non è più solo una bevanda benefica, ma sta evolvendo in un vero e proprio marchio del benessere nasce Fiuggi Beauty srl con il presidente della nuova società Leonardo Maria Del Vecchio che ha acquisito il 72,5% della società Acqua e Terme Fiuggi.

Fiuggi Beauty srl. oltre Leonardo Maria Del Vecchio è costituita dal notaio Giovanni Ricci su iniziativa di Luigi Mascellaro, amministratore delegato di Acqua e Terme di Fiuggi.

Oltre a continuare a offrire la sua acqua purificante, l’azienda sta ampliando la sua gamma con prodotti cosmetici, integratori nutrizionali e farmaci da banco.

Le proprietà depurative di Acqua Fiuggi, conosciute fin dall’antichità, sono oggi utilizzate per sviluppare linee di cosmetici che idratano e purificano la pelle, come creme e tonici. Inoltre, gli integratori nutrizionali a base di Acqua Fiuggi favoriscono la depurazione dell’organismo e supportano il benessere renale e digestivo.

L’azienda guarda anche al mercato dei farmaci da banco, con prodotti leggeri e naturali, come rimedi per la salute renale e digestiva. Con queste novità, Acqua Fiuggi si conferma non solo come simbolo di qualità e tradizione, ma anche come pioniera di un nuovo approccio al benessere globale, che unisce salute, bellezza e innovazione.