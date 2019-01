Accordo tra Basilicata e Associazione Italiana Guide Ambientali

Approvato un protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata e l’Associazione Italiana di guide ambientali escursionistiche (Aigae).

La giunta regionale della Basilicata ha approvato un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Associazione Italiana di guide ambientali escursionistiche (Aigae). Grazie a questo accordo, gli enti Parco e i gestori delle aree protette potranno “avvalersi della guida ambientale escursionistica-interprete ambientale e culturale, figura che è il vero e proprio front-office per la promozione dei territori, ma che ha bisogno di esperienza, formazione, aggiornamento, conoscenza e passione, per esprimere al meglio la professionalità richiesta”, come spiegato dall’assessore regionale ad Ambiente ed Energia, Francesco Pietrantuono. L’assessore sottolinea anche che l’Aigae “è l’unica associazione nazionale italiana di Guide ambientali ed escursionistiche in regola con i disposti della legge 14 Gennaio 2013 n. 4, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico”.

“La Regione Basilicata ha recentemente integrato la propria legislazione in materia, proprio per ricomprendere le guide ambientali escursionistiche tra le professioni del turismo sostenibile, all’aria aperta, dolce, vero e proprio volano di sviluppo sostenibile per le aree interne italiane”, prosegue Pietrantuono. “Con l’accordo le parti si impegnano a favorire la conoscenza e lo sviluppo di un turismo del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico del territorio regionale della Basilicata ed in particolare dei due Parchi nazionali, dei tre Parchi regionali, dei siti di Rete Natura 2000 che comprendono 57 Zone di conservazione speciale (Zsc)”.