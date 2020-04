Accordo tra Agnelli e Buffon: tra i pali della Juve ancora per un altro anno

Gigi Buffon alla Juventus almeno per un altro anno. Questa l’indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano rivela che tra il portiere bianconero e il presidente Agnelli l’accordo sarebbe presente.

Avanti ancora per un anno, con i discorsi di un ulteriore prolungamento rimandati alla prossima stagione. Buffon rischia così di battere altri record, come quello di Maldini per le gare in Serie A e quello di longevità di Ballotta. Saranno quindi 19 le stagioni alla Juventus per Buffon, che apporrà la firma sul contratto appena passata l’emergenza Coronavirus.