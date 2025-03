Accordo a Bruxelles per Ottenere Patente a 18 Anni per Camionisti e 21

BRUXELLES. Nella notte, il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento europeo, con la mediazione della Commissione, hanno raggiunto un accordo durante il trilogo riguardante le nuove normative sulla patente di guida. Tra le novità più significative introdotte dalla direttiva c’è l’introduzione della patente digitale, che sarà disponibile su smartphone, con tecnologia di portafoglio digitale a livello europeo e diventerà il formato predominante nell’UE, secondo quanto riportato dall’Eurocamera.

Le nuove disposizioni prevedono un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati, che saranno soggetti a normative e sanzioni più severe in caso di guida in stato di ebbrezza o di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Come evidenziato nella comunicazione del Parlamento, è stata ottenuta l’introduzione di politiche di tolleranza zero verso alcol e droghe nei vari Stati membri. Le nuove norme estendono anche la durata di validità della patente, che potrà arrivare fino a 15 anni per autoveicoli e motocicli.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda le patenti professionali: per affrontare la carenza di autisti, l’età minima per ottenere la patente di guida per camion passerà da 21 a 18 anni, mentre per gli autobus scenderà da 24 a 21, a condizione che il richiedente possieda un certificato di idoneità professionale.

Inoltre, i Paesi dell’UE potranno permettere a diciassettenni di guidare un camion o un furgone sul proprio territorio, ma solo se accompagnati da un autista esperto. Ora, il testo finale dovrà essere approvato dal Consiglio UE e, successivamente, dall’Eurocamera. Se la direttiva entrerà in vigore, gli Stati membri avranno un periodo di quattro anni per adeguarsi alle nuove norme.