Accoltellato un giovane polacco durante una rapina nel cuore della movida catanese: ferito ad un polmone

Convocato dal prefetto Claudio Sammartino un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Intorno alle 03:00 di ieri notte, nel cuore della movida catanese, un giovane polacco è stato accoltellato da due uomini che hanno tentato di rapinarlo. Il ragazzo, 28 anni, è stato colpito con un fendente a un polmone in piazza Teatro Massimo, una delle zone maggiormente frequentate dai giovani della notte. Il motivo del gesto sarebbe stato il rifiuto del ragazzo di consegnare il cellulare ai due malviventi stranieri. La vittima è adesso ricoverata, in prognosi riservata, all’ospedale Garibaldi centro, ma non sarebbe in pericolo di vita. LE indagini ora sono in mano alla Squadra Mobile di Catania. Il prefetto Claudio Sammartino ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a Palazzo Minoriti, come momento di riflessione sulla sicurezza a Catania, e in particolare nelle zone centro e della ‘Movida’.