Accoltellamento in strada in piazza Rotonda a Borgoratti. Un ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato a terra ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso. Sulla vicenda indaga la polizia della squadra Volanti..