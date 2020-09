Accoltella l’ex e l’accompagna all’ospedale, arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Torino, la scorsa notte, un uomo di 39 anni per aver aggredito e accoltellato l’ex fidanzata.

La donna, 37 anni, era andata a casa dell’uomo, dove fino a poco tempo conviveva con lui, per discute del pagamento dell’affitto. La sua reazione è stata violenta: prima ha picchiato l’ex compagna e poi l’ha colpita alla spalla con un coltello.

Accompagnata dallo stesso ex al pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria, la donna presentava diverse ecchimosi sul corpo, che hanno messo in allarme i sanitari e li hanno convinti a chiamare i carabinieri. All’arrivo dei militari, l’uomo è uscito dall’ospedale per non farsi trovare, ma è stato rintracciato e arrestato poco distante dal nosocomio. Sequestrato nell’abitazione il coltello utilizzato per colpire la 37enne.