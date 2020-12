Accoltella la moglie durante una lite, arrestato

Ha accoltellato la moglie nel corso di una lite per futili motivi. Un cittadino romeno di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri nella notte a Lombardore, nel Torinese.

È accusato di tentato omicidio. La donna, 45 anni, è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Ciriè.

Da una prima ricostruzione dei militari, a scatenare la lite ci sarebbero futili motivi.

Il 48enne è stato arrestato e in queste ore sarà tradotto nel carcere di Ivrea. Le indagini dei carabinieri sono al momento in corso. La moglie, anche lei romena di 45 anni, è stata soccorsa dal personale del 118.