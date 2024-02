Accoglienza Trionfale per Geolier a Napoli: Un Ritorno da Sanremo da Sogno

Un trionfo. In migliaia hanno accolto Geolier tornato nel suo Rione Gescal, un pezzo di periferia che abbraccia Miano e Secondigliano.

Il Caloroso Benvenuto: Geolier Torna a Casa

Lo hanno atteso per ore sotto la pioggia. E lui ha ringraziato, ha applaudito chi lo celebrava. E ha sorriso felice, confermandosi un antidivo, un ragazzo di periferia che non dimentica le sue origini.

L’Omaggiato del Quartiere: Fuochi d’Artificio e Canzoni a Tutto Volume

Cori, applausi, persino lacrime e tanti fuochi d’artificio per il rapper reduce da Sanremo dove si è classificato secondo ma ha ottenuto il 60 per cento dal televoto popolare.

L’Orgoglio e il Dibattito: Reazioni nel Quartiere

Il quartiere è deluso per il “quarto scudetto” sfuggito in extremis. Perché da queste parti il Festival di Sanremo di Emanuele è stato vissuto come un campionato sfumato ai calci di rigore.

Geolier: Un Ritorno Sotto i Riflettori

Geolier non fa polemiche abbracciando la sua gente: «Sono molto contento ho fatto un bel festival, ho imparato un sacco di cose – spiega intervistato a Domenica In – è tutta esperienza, tutta maturità che porterò a Napoli. Mi sono divertito assai».