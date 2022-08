“Acchianata” Monte Pellegrino. Giunta approva lavori messa in sicurezza percorso devozionale

Notizie



In previsione dell’afflusso al cammino di Santa Rosalia, a Monte Pellegrino, il Comune di Palermo provvederà alla messa in sicurezza del percorso devozionale utilizzato da migliaia di fedeli che desiderano affidarsi alla protezione di Santa Rosalia, patrona di Palermo nella tradizionale “acchianata” del 3 e 4 settembre. L’intervento urgente è reso possibile da una delibera proposta dal vicesindaco Carolina Varchi e approvata ieri dalla giunta presieduta dal Sindaco Roberto Lagalla.

“La tradizionale “acchianata” al Santuario di Monte Pellegrino – ha commentato il vice sindaco Carolina Varchi – è un tratto distintivo dell’identità palermitana e, ancor più dopo la pandemia, si prevedono migliaia di presenze , in prevalenza nei giorni del 3 e 4 settembre. Ragion per cui, raccogliendo la preoccupazione della Protezione Civile, abbiamo approntato le risorse necessarie per la messa in sicurezza del percorso devozionale così che tutti i fedeli che desiderino affidarsi alla protezione di Santa Rosalia, patrona di Palermo, possano farlo raggiungendo il Santuario anche percorrendo il vecchio cammino”