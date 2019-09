Abusi su una bambina disabile: arrestato fisioterapista a Viterbo

Una bambina disabile di 8 anni è stata abusata dal suo fisioterapista. Il fatto è avvenuto a Viterbo. Nei giorni scorsi, l’uomo è stato arrestato.

Il fisioterapista è “dipendente presso la sede distaccata di Santa Marinella dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù”. L’uomo è accusato di aver abusato “sino ai primi giorni di settembre nell’ambito di attività privata svolta a domicilio ai danni di una bambina di otto anni, residente nel Viterbese e affetta da disabilità”.

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dai genitori della bambina. Il fisioterapista era incensurato. In seguito alla perquisizione della sua abitazione “è stato trovato materiale informatico, ancora in fase di analisi per gli eventuali ulteriori risvolti di carattere penale”.

Adesso si trova ora nel carcere Mammagialla.

L’ospedale Bambino Gesù ha sospeso il fisioterapista. “L’Ospedale ha appreso con sgomento la notizia della gravissima ipotesi di reato riferita ad un suo dipendente, che lavora come fisioterapista presso la nostra sede distaccata di Santa Marinella.

Siamo sconcertati e addolorati che possa essere accaduta una cosa del genere e il nostro primo pensiero di vicinanza e solidarietà va alla bambina e alla sua famiglia.

Sulla base delle poche informazioni a disposizione, fatti salvi i doverosi accertamenti in corso da parte dell’autorità inquirente, si tratterebbe di presunti gravissimi illeciti commessi fuori dall’Ospedale, nel corso di un’attività riabilitativa privata a domicilio vietata dai regolamenti interni”.