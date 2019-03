Abusi su minore: 3 anni e 4 mesi per un 48enne di Terracina accusato di violenza sessuale su bambino di 9 anni

Il 48enne ha dichiarato di non ricordare l’accaduto, poiché aveva assunto degli psicofarmaci

Condanna a 3 anni e 4 mesi per il 48enne di Terracina, arrestato a Pasquetta del 2018, con l’accusa di violenza sessuale su un minore di 9 anni di Ceccano, in Ciociaria. La sentenza è stata pronunciata ieri dal giudice, Pierpaolo Bortone, del tribunale di Latina, a conclusione dell’udienza del processo, celebrato con rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. L’uomo si era appartato con due bambini di 3 e 9 anni ed aveva abusato del più grande, ma ha sempre dichiarato di non ricordare l’accaduto, poiché aveva assunto degli psicofarmaci e ha sempre negato di aver compiuto gli abusi.

Secondo la perizia firmata dal consulente nominato dal tribunale, pur avendo dei problemi psichici diagnosticati, era in grado di intendere e di volere quando, il giorno di Pasquetta del 2018, all’interno di un residence di Terracina, è stato trovato insieme al bambino. A trovarli sono stati i genitori dei piccoli che, non trovando i due bambini, li hanno cercati in tutta la zona. Sul posto, a seguito della chiamata d’emergenza, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Il giudice, sulla base della perizia prodotta dal consulente e di tutti gli altri elementi raccolti, ha riconosciuto la capacità di intendere e di volere del 48enne, e ha accolto la richiesta del pm Daria Monsurrò, di condannarlo a 3 anni e 4 mesi, confermando la detenzione in carcere per il reato commesso su uno dei bambini e assolvendolo dalla contestazione dell’abuso anche nei confronti del secondo.