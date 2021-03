Abusi su bimba di 10 anni, arrestato amico di famiglia

Un mese fa avrebbe abusato sessualmente di una bambina di 10 anni in un fast food di un centro commerciale. Un uomo di 76anni è stato arrestato a Olbia dai carabinieri del reparto territoriale, dopo aver intrecciato i racconti di numerosi testimoni con le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale.

Il padre della bimba aveva affidato temporaneamente la piccola all’anziano, amico di famiglia. Giusto il tempo per fare la spesa nel supermercato del centro commerciale.

Nelle immagini in possesso dei carabinieri si vede chiaramente il 76enne molestare la bimba. Nonostante l’uomo cercasse di nascondere i propri movimenti con la giacca a vento, in tanti hanno notato il suo atteggiamento e appena il papà della bambina è tornato per riprenderla, hanno riferito quanto accaduto. Tutto accertato poi dai militari dell’Arma L’uomo è stato arrestato ed è ora sottoposto ai domiciliari.