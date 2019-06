Abusi sessuali su tre nipotine. Arrestato nonno 71enne a Brindisi

Avrebbe abusato sessualmente per dieci anni delle tre nipotine, due di meno di 3 anni e una di 14. Per questa ragione, il nonno – un 71enne di Fasano (Brindisi) – stamattina è stato tratto in arresto dai carabinieri e posto ai domiciliari.

Gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2009 nei confronti della nipote più grande, e sarebbero continuati anche verso le altre fino all’aprile del 2019 quando le due bambine più piccole si sono confidate con le insegnanti della loro scuola. Questi racconti hanno fatto da perno alle successive attività di indagine attivate dalle autorità. Gli abusi avrebbero avuto luogo nella casa dei nonni quando i genitori gli affidavano temporaneamente le bambine. Da quanto emerso, quando rimanevano a dormire da loro, per paura di essere insidiate, le piccole chiudevano la camera da letto a chiave.