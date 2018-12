Abitazione in fiamme a Taverna: proprietari non erano in casa

Danneggiato l’ingresso al piano terra. Nessuna persona coinvolta

Paura tra gli abitanti di Taverna, provincia di Catanzaro, per l’incendio di un’abitazione su due livelli. Questa mattina in via Giuseppe Cua le fiamme hanno danneggiato l’ingresso al piano terra. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei volontari dei Vigili del Fuoco di Taverna, insieme alla squadra inviata dalla sede centrale, ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero edificio. Le pareti dell’abitazione risultano annerite dall’incendio ma nessuna persona è stata coinvolta dato che gli abitanti si trovavano in casa.