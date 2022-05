ABC, programma GOL, sicurezza: il punto in commissione per il monitoraggio del PNRR

La recente notizia della mancata ammissione del progetto di ABC alle risorse del PNRR per la riqualificazione della rete idrica desta molta preoccupazione e richiede i necessari approfondimenti. Verrà a tal fine convocata per la settimana prossima una riunione congiunta della commissione per il Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR, presieduta da Catello Maresca e della commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, per avviare una serie di confronti che di volta in volta coinvolgeranno l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, il presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo, i vertici e le organizzazioni sindacali di ABC, i rappresentanti del bacino di distretto di Napoli Città.

Di questo si è discusso oggi nella commissione guidata da Maresca, che ha parlato di una ‘triste bocciatura’ che impone di vigilare affinché l’azienda possa almeno accedere alla seconda finestra di finanziamento, prevista per il mese di ottobre.

Una notizia appresa dalla stampa, ha ricordato Nino Simeone, che testimonia un vero e proprio corto circuito rispetto agli impegni assunti da tutti i protagonisti istituzionali della vicenda, e sanciti anche in una commissione consiliare nel mese di gennaio. E’ necessario che l’assessore Cosenza chiarisca la vicenda al Consiglio comunale e che si stabilisca come procedere per non perdere altre opportunità.

E’ grave quanto accaduto secondo Iris Savastano (Forza Italia): per le modalità con le quali si è appreso della bocciatura di ABC, per le motivazioni fornite per quella bocciatura – presunte difficoltà informatiche nelle procedure di invio della domanda – e per il fatto che tutto sia stato rinviato ad ottobre. Ha poi chiesto una riunione congiunta con la commissione Lavoro e Politiche Giovanili per approfondire tempi, criteri di accesso e procedure previste dal Piano Attuativo Regionale del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), sempre finanziato con fondi PNRR.

Sul tema di ABC è tornato anche Gennaro Rispoli (Napoli Libera), che ha invitato a sostenere l’azienda, ricordando quanto la corretta conservazione del patrimonio artistico del sito Unesco di Napoli si basi anche sulla manutenzione e riqualificazione delle condotte idriche.

Alessandra Clemente (Misto) ha infine proposto l’avvio di una campagna di comunicazione della Commissione sui progetti del PNRR, al fine di informare i cittadini su cosa di concreto si stia portando avanti, evitando che il PNRR diventi uno slogan o una finta panacea per tutti i problemi della città. Ha poi ricordato che la seduta del bilancio di previsione è un momento cardine per definire gli interventi su temi chiave della città – vertenze lavorative, sicurezza, videosorveglianza – sarà quindi necessario battersi per ottenere i giusti appostamenti e dare risposte ai cittadini.