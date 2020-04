A Trieste la Fiera biennale dedicata a professionisti del caffè

La fiera biennale internazionale dedicata ai professionisti del settore del caffè si svolgerà dal 22 al 24 ottobre

Organizzata da Aries scarl-Camera di Commercio Venezia Giulia in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste, la Fiera si svolgerà nel Porto Vecchio, l’antico scalo portuale della città, all’interno del nuovo Convention Center. Circa 200 gli espositori – fra cui i principali brand del comparto – previsti alla manifestazione. “Un evento atteso dal settore – commenta Antonio Paoletti, presidente della Cciaa Vg – perché ormai divenuto con la sua decima edizione in programma a fine ottobre un momento fondamentale di confronto e business.

Quest’anno, poi, il salone dell’espresso intende esserlo ancora di più, ovvero un punto di ripartenza per un settore che risente dell’emergenza collegata al Covid-19 ma che si sta preparando a risalire la china”.