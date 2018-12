A Trieste i primi cassonetti “intelligenti” con compattatore interno

Sbarcano a Trieste i primi due cestini “intelligenti”: funzionano ad energia solare e hanno un compattatore interno che schiaccia i rifiuti in tempo reale.

A Trieste la raccolta dei rifiuti entra in una nuova era. Sono stati infatti installati i primi due cassonetti “intelligenti”, dotati di un compattatore interno grazie al quale potranno sfruttare la volumetria interna pari a 125 litri estendendola ad un volume equivalente di 840 litri. I contenitori sono stati installati da AcegasApsAmga, multiutility che fornisce servizi energetici, idrici e ambientali in 124 Comuni tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I cestini sono stati posizionati nel centro della città, in piazza della Borsa, il primo di fronte alla Camera di Commercio e l’altro all’incrocio con Via Roma. Saranno capaci di contenere molti più rifiuti di un tradizionale cassonetto: un cestino “intelligente”, infatti, ha la stessa capacità di sette cassonetti normali.

Questi cestini per la raccolta di rifiuti 4.0 sono costantemente connessi alla rete internet e sono gestiti in tempo reale da una piattaforma cloud. “Attraverso l’accumulo di energia solare, i cestini si auto-alimenteranno e non avranno bisogno di energia esterna. Energia pulita, dunque, e sistema di compattamento che consentirà di ridurre l’ingombro dei rifiuti conferiti e raccoglierne quantitativi superiori”, spiega l’azienda. Gli operatori potranno tenere costantemente monitorate le raccolte effettuate e il grado di riempimento dei cestini, in modo da poter subito intervenire in caso di anomalie. Il sistema è robusto e resistente all’acqua e alla salsedine, dunque sarebbe ottimo anche in prossimità di dighe, spiagge e aree marine. La società ha in programma di installare gli stessi contenitori anche a Padova.

Grazie a questi cestini “intelligenti”, AcegasApsAmga inaugura un’era di Smart Waste ancora più innovativo. Tra gli innegabili benefici di contano quelli che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini ma anche i vantaggi per l’ambiente: miglioramento degli spazi pubblici, assenza di rifiuti che straripano dai cestini, mancanza di cattivi odori, oltre ai conseguenti benefici di immagine per il turismo.