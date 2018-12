A Trieste comincia il Natale, si accendono le luci a Piazza Unità d’Italia

Il periodo natalizio a Trieste è ufficialmente iniziato, con l’accensione delle luci nei ventiquattro alberi di Natale che illuminano Piazza Unità d’Italia.

Si sono accese le luci degli alberi di Natale di Piazza Unità d’Italia, sancendo così l’inizio ufficiale del periodo Natalizio nella città di Trieste. Si è tenuta ieri la cerimonia di accensione delle luci sui 24 alberi che addobbano la piazza, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del coro dei bambini di un istituto dell’infanzia che hanno cantato un pezzo dedicato a San Nicolò, e di molti turisti e curiosi che hanno assistito alla maestosa accensione. In tutto il capoluogo sono stati installati 48 alberi di Natale, e il Comune ha fatto montare per tutta Trieste ben 11 chilometri di luminarie e 86.500 luci.

Nel corso della cerimonia di accensione, i bambini della scuola dell’infanzia hanno consegnato al sindaco le loro letterine di natale, con la tradizionale lista dei regali desiderati. La temperatura ha favorito la creazione di un clima natalizio, attestandosi poco sopra lo zero. “Non abbiamo nulla da invidiare a Vienna e Salisburgo, è uno scenario unico, straordinario”, ha detto il sindaco Dipiazza. Nel frattempo, i preparativi per le iniziative natalizie non si fermano. La città si sta infatti preparando al valzer in programma per il 15 dicembre, in cui Trieste cercherà di entrare di nuovo nel Guinnes dei primati per il numero di coppie che ballano.