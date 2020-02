A Trieste arriva BITS, il servizio di bike sharing

Dove sono le stazioni, quanto costa il servizio e altre informazioni utili.

E’ stato presentato e inaugurato ufficialmente ieri (lunedì 3 febbraio) in piazza Libertà, BITS, il sistema di bike sharing pubblico del Comune di Trieste, realizzato nell’ambito dei “Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile – PISUS” per un valore 390 mila euro, con fondi messi a disposizione da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste.

In questa prima fase del progetto saranno dieci le stazioni attivate (tutte ubicate in punti strategici per la mobilità cittadina come Piazza Libertà -Stazione, Oberdan, Teatro Romano, Stazione Marittima, Piazza Hortis, Stazione Rogers, Barcola, Teatro Rossetti, Cumano Musei, Park Bovedo) dove sarà possibile prelevare e depositare 130 biciclette di proprietà del Comune (di cui 94 tradizionali e 36 elettriche a pedalata assistita) alle quali se ne aggiungono altre 18 (12 tradizionali e 6 elettriche) messe in comodato d’uso gratuito dall’Autorità portuale al Comune, che saranno disponibili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 (info e mappa a questo link).

Con l’attivazione di BITS si amplia anche BicinCittà, il più esteso network di bike sharing pubblico che serve oltre 100 comuni. Numeri importanti per un sistema di nuova attivazione, a cui si unisce l’esperienza gestionale di BicinCittà e l’accesso facilitato per gli utenti, che oltre alla smartcard potranno usufruire dei servizi di BITS tramite il sito web www.bicincitta.com e, soprattutto, attraverso la nuova App BicinCittà, recentemente rinnovata sia nella grafica sia nelle funzioni. Gli utenti potranno registrarsi, creare il proprio account e acquistare un abbonamento in pochi istanti e utilizzare l’App anche per prelevare e riconsegnare la bicicletta nelle diverse stazioni.

Pedalare con BITS è conveniente: tutti i viaggi sotto i 30 minuti sono gratuiti e, per festeggiare questo nuovo servizio, fino al 30 giugno 2020 si potrà acquistare un abbonamento semestrale al prezzo simbolico di 3 euro (in allegato prospetti con modalità funzionamento, costi servizio e piantina stazioni).

“Questa Amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Roberto Dipiazza – è molto attenta al tema della mobilità nelle sue più differenti declinazioni. Relativamente alla mobilità in bicicletta tutti gli interventi che stiamo portando avanti in città tengono conto di questo sempre più diffuso mezzo di spostamento usato dai cittadini, studenti e turisti. La nuova viabilità in Porto Vecchio è probabilmente l’esempio più evidente di questa nostra attenzione. A tutto ciò si somma l’esponenziale crescita in termini turistici che Trieste sta vivendo. Dovere di una buona Amministrazione è anche quello di offrire sempre maggiori e migliori servizi a tutte le persone che vivono la città avendo attenzione all’ambiente ed alla sicurezza. Questa nuova iniziativa di bike sharing va in questa direzione”.