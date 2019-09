A sorpresa il Napoli K.O. dal Cagliari, sigla Castro al 90°

Incredibile al San Paolo dove il Napoli, in un grande momento di forma dopo la recente vittoria contro i colossi del Liverpool, è stato sconfitto dal Cagliari bravo a contenere i Partenopei e a sfruttare l’unica vera occasione avuta nei 90 minuti. Primo tempo avaro di emozioni e di occasioni, probabilmente fin troppo tattico, con il Cagliari chiuso in difesa mentre il Napoli ha avuto uno scarso possesso palla.

Nel secondo tempo, con l’ingresso di Koulibaly al posto dell’infortunato Maksimovic, il Napoli ha fatto salire il baricentro della squadra garantendo maggiore qualità e velocità nel gioco, costruendo diverse occasioni purtroppo non capitalizzate. Il Cagliari è stato molto bravo in fase difensiva, riuscendo a resistere al forcing azzurro, e cinico in fase offensiva, capitalizzando in contropiede con Castro l’unica vera occasione avuta nei 90 minuti odierni. Il sardi hanno guadagnato tre punti pesantissimi con l’unico tiro indirizzato verso la porta di Meret. Adesso è a 9 punti insieme al Napoli che a sua volta è già a meno 6 dall’Inter capolista.

Ancelotti commenta così “Siamo molto dispiaciuti per il risultato, la partita è stata ben fatta. Siamo stati sorpresi ci siamo fermati per una protesta e il Cagliari ne ha approfittato. Abbiamo creato tanto, siamo dispiaciuti per il risultato ma rimane un’ottima partita. È normale che nel primo tempo ci sia più energia e il Cagliari è stato bravo a ripartire bene“.

Dall’altra parte l’incontenibile gioia di Maran: “Dobbiamo essere felici, è un risultato straordinario contro una squadra difficile. Erano 18 partite consecutive che loro facevano gol. Ci abbiamo creduto, anche nel finale che stavamo soffrendo. Serviva un po’ di sana follia per far male nel momento giusto. Siamo felici per i nostri tifosi. Dobbiamo pensare subito alla partita contro il Verona di domenica”.