A settembre una mostra dedicata al fotografo Gian Paolo Barbieri

Dal 17 al 29 settembre nello Spazio eventi di Palazzo Pirelli una mostra dedicata a uno dei fotografi più famosi del Novecento.

Si dice che “dietro (o meglio a fianco) ogni grande uomo, c’è una grande donna”. Così si può dire che “dietro (o meglio di fronte) alle più famose top model, c’è la macchina fotografica di Gian Paolo Barbieri”. Considerato dalle riviste più prestigiose come uno dei migliori ritrattisti di moda al mondo, Gian Paolo Barbieri, presidente dell’omonima Fondazione, è uno dei fotografi più influenti della seconda metà del Novecento. A lui e alla sua produzione, il Consiglio regionale della Regione Lombardia dedicherà dal 17 al 29 settembre 2019 una mostra allo Spazio eventi di Palazzo Pirelli. In esposizione circa 70 opere fotografiche sulla vita creativa dell’artista, dagli albori fino ai primi anni 2000. “Milano e la moda, omaggio a Gian Paolo Barbieri”, il titolo della rassegna, è un viaggio attraverso la vita di Gian Paolo Barbieri, che racconta il legame indissolubile con la sua città natale, Milano, fondamentale per la sua ricerca artistica e per la sua produzione creativa. Un fil rouge che l’Assemblea lombarda accoglie, sottolineando come la Lombardia, centro di pensiero, di invenzione, di creatività e di storia sia il contenitore ideale della produzione dell’artista.

Oltre all’esposizione, che sarà visitabile dal lunedì al venerdì, il Consiglio regionale promuoverà una serata celebrativa al “Belvedere Enzo Jannacci” del 31° piano.

Di seguito il calendario degli eventi in programma nell’ambito della rassegna.

Spazio Eventi Palazzo Pirelli

Dal 17 settembre al 29 settembre 2019

Apertura al pubblico

Ingresso libero

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30

Inaugurazione 17 settembre ore 13.00 (su invito)

Palazzo Pirelli, Belvedere Enzo Jannacci 31°piano

28 settembre evento ad inviti ore 18.30

Domenica 29 settembre apertura straordinaria al pubblico dalle 11.00 alle 18.00

Ingresso libero