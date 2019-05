A San Daniele del Friuli l’esordio di We Like Bike

Una settimana dedicata al ciclismo e ai suoi appassionati, per appuntamenti e percorsi che attraversano le colline del Friuli Venezia Giulia.

Dal 4 al 9 giugno il comune di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, si trasformerà nell’eden degli appassionati del ciclismo. Per una settimana, un ricco cartellone di eventi attirerà agonisti, amatori e turisti, occupando la zona collinare del Friuli Venezia Giulia. Sarà l’esordio di “We Like Bike”, un progetto “di uso della bicicletta e di celebrazione della passione per le due ruote che diventa un appuntamento con lo sport e, contemporaneamente, vuole diventare uno stabile strumento di promozione del territorio sul versante cicloturistico e di attenzione alla qualità della vita”. Il fitto calendario prevede competizioni in tutte le categorie, con percorsi differenti che accontentano ogni tipo di atleta, ma anche appuntamenti con i corridori che hanno fatto la storia del ciclismo e con quelli che la stanno scrivendo oggi, una mostra di cimeli provenienti dai musei e dalle collezioni di ciclismo italiani, e molto altro.

Saranno anche inaugurati 16 tracciati cicloturistici che si snodano tra i borghi, i castelli, e le colline della Regione: una marcia in più per un turismo lento e sostenibile, che vuole mantenere il contatto con la natura. La cerimonia inaugurale della prima edizione di We Like Bike si terrà martedì 4 giugno alle 15. La sera, però, arriverà finalmente il momento più atteso: alle 20:30 si darà il via al ‘Cycling Stars Criterium’ di San Daniele, una sfilata dei campioni del Giro d’Italia tra cui Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Valerio Conti e Fausto Masnada.