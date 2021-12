A S. Margherita Ligure bus gratis per over 70

I cittadini over 70 viaggeranno gratis sui bus di Amt per tutto il 2022.

Lo ha deciso il Comune di Santa Margherita Ligure e il provvedimento interessa 2300 abitanti, circa un quarto dei residenti.

Grazie a un accordo economico di circa 50 mila euro con Amt, i residenti che avranno compiuto 70 anni potranno salire e scendere liberamente da tutti i mezzi Amt sull’area metropolitana di Genova, ma non a Genova città.

«Santa Margherita Ligure prosegue il suo percorso di buone pratiche a favore dell’ ambiente – spiega il sindaco Paolo Donadoni – A cominciare dalla fascia più anziana della popolazione, incentiviamo l’utilizzo del mezzo pubblico. Un gesto concreto per la mobilità sostenibile».

«In un periodo in cui siamo stati troppo in casa, troppo isolati, è molto bella questa iniziativa voluta dal Comune per favorire la mobilità delle persone sopra i 70 anni – dichiara Marco Beltrami, Presidente AMT – Un progetto che pone Santa Margherita Ligure all’avanguardia nel disegnare nuovi modelli di fruizione della realtà urbana e del territorio circostante».

La piena operatività si avrà nelle prossime settimane, quando a tutti i cittadini sopra i 70 anni verrà fornito il CityPass AMT, ma per il mese di gennaio sarà sufficiente mostrare in fase di controllo un documento di identità.