A Ragusa la prima avvocata extracomunitaria, Wadid.

La ragazza marocchina abita in Italia fin da piccola e ben presto avrà la cittadinanza.

La legale vive a Comiso, con papà, mamma e due sorelle più piccole. “Le mie sorelle sono nate in Italia e, al compimento del 18/esimo anno, hanno potuto avere la cittadinanza. Io ho dovuto attendere, avere i requisiti, anche economici. Finché ero studente e praticante, non potevo averli. Una recente interpretazione giurisprudenziale ha permesso di tener conto anche del reddito della famiglia e allora ce l’ho fatta”. Widad lavora in uno studio insieme ad altri avvocati. “Ho fatto la tesi di laurea sul diritto della cittadinanza. Spesso, nello studio dove lavoro, posso ascoltare i problemi di chi è alle prese con le varie pratiche, permessi di soggiorno ed altro. Non è facile, specie in un periodo in cui le norme cambiano continuamente. Per ottenere la cittadinanza italiana, ad esempio, prima c’era un termine di due anni dal momento della presentazione della domanda: con le nuove norme del decreto sicurezza bis il limite è diventato di quattro anni. Davvero tanto”. Wadid ringrazia infine i suoi genitori. “Ci hanno sempre sostenuto e mai ci hanno condizionato. Hanno voluto che potessimo studiare, con grandi sacrifici. La mia vita e quella dei miei genitori dimostra che c’è un Islam vero, che non deve essere guardato con sospetto. Io sono islamica, a casa mia si osserva il Ramadan, ma ho voluto studiare e conoscere tutte le religioni. Ci sentiamo fortemente italiani e siamo integrati nella nostra città”.