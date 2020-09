A Palermo cresce la paura nella zona rossa: 103 i positivi nella “Missione” di Biagio Conte

Sale a 103 il numero delle persone positive al coronavirus ospitate nelle sedi della missione Speranza e carità di Biagio Conte. I risultati dei tamponi di oggi ne aggiungono 64 alle 39 di ieri. E sale anche il numero dei ricoverati: dopo i due missionari in condizioni abbastanza serie, altre 4 persone hanno avuto bisogno di essere trasferite in ospedale.

Le squadre dell’Asp, anche oggi, sono in via Decollati per continuare a effettuare i tamponi a tutti quelli che sono rimasti all’interno della missione da quando le sedi sono state dichiarate zona rossa con un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Ci sono gli ospiti, ma anche volontari e altri missionari.

Tanti ospiti, però, ancora si rifiutano di essere trasferiti al Covid hotel San Paolo. In tutto sono soltanto 14 quelli che si sono spostati dalla missione, dove, fra le varie sedi, rimangono ancora 83 positivi.

Un numero destinato a crescere man mano che arriveranno gli esiti degli altri tamponi.