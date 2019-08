A ottobre il “Milano Linate Show 2019”, una festa prima della riapertura

Il “Milano Linate Show 2019” anticiperà la riapertura dell’aeroporto con una due giorni di festa e musica dedicata al mondo del volo.

Il 12 e 13 ottobre, a pochi giorni dalla riapertura di Linate, SEA organizza un evento speciale, il Milano Linate Show 2019: due giorni di spettacoli, concerti, esibizioni aeronautiche, giochi e street food negli spazi intorno alla pista di decollo e atterraggio degli aerei, per vivere in maniera unica l’aeroporto. Evento nell’evento sarà l’Air Show 2019, uno spettacolo che porterà, per la prima volta sui cieli di Milano, pattuglie acrobatiche europee, aerei storici e velivoli speciali dell’Aeronautica e che si concluderà con l’esibizione delle Frecce Tricolori. Lo Show sarà aperto dalle 10 alle 23 di sabato e domenica 12 e 13 ottobre, con due aree: una ad ingresso gratuito che include accesso all’area street food, possibilità di assistere all’Air Show 2019, alla Giornata della Protezione Civile, agli stand dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Dogana, Enac, Enav e ad altri stand istituzionali; una seconda con entrata a pagamento che include attività di musica e spettacolo, in un’arena con più di 10.000 posti a sedere.

Con il biglietto a pagamento acquistabile su Ticketone.it si può assistere al concerto di ROCKIN’1.000, la più grande rock band del mondo formata da musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta, special guests Subsonica e Manuel Agnelli; lo spettacolo di Cristina D’Avena; lo spettacolo di Paolo Cevoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani, I Boiler e altri comici. Il Milano Linate Show 2019 sarà un omaggio al mondo del volo, con l’Air show 2019, l’accesso area bimbi e ragazzi con laboratori per tutte le età, i simulatori di volo, la mostra statica con aerei storici e aerei militari e il festival del volo con mongolfiere a volo statico e volo libero, e aquiloni giganti.