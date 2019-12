A Natale acqua non potabile a Pietravairano: le accuse di Del Sesto

“Pietravairano è senza acqua potabile da più di 72 ore. La cittadinanza è confusa e allarmata. Le attività commerciali non sanno cosa fare. È vergognoso e irresponsabile lasciare la cittadinanza senza acqua e lasciandola senza informazioni a riguardo a parte una ordinanza neanche troppo pubblicizzata. Nessuno sa sa se l’acqua può essere usata o meno. E’ un caos”. Sono parole del capogruppo di minoranza Adriano Del Sesto che ha voluto così denunciare i disagi cui sono sottoposti i cittadini per via del fatto che da ormai tre giorni manca l’acqua potabile in città.

A causa del maltempo, la scorsa settimana la frazione di Pietravairano, San Felice, era rimasta isolata. Chiusa la strada sia in direzione del centro che di Pietramelara. Alcune abitazioni intanto sono rimaste senz’acqua. Una situazione davvero difficile che aveva generato non poco malcontento da parte dei cittadini, i quali hanno accusat l’amministrazione che, sebbene consapevole della pericolosità di alcuni alberi posti a ridosso dell’asilo, non è sembrata capace di adottare gli opportuni provvedimenti.